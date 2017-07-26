نصائح لحماية عينيك في الصيف

د ب أ:

قال البروفيسور الألماني توماس راينهارد إن العين تتعرض للكثير من عوامل الإجهاد خلال فصل الصيف؛ حيث تعكس الرمال الفاتحة ومياه البحر الأشعة فوق البنفسجية، التي قد تُلحق ضررا بالطبقة العلوية للقرنية.

ولتجنب هذا الخطر، ينصح طبيب العيون بارتداء نظارة شمسية ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية، ويفضل اختيار موديل يغطي أكبر قدر ممكن من محيط العين. وتعد النظارات الرياضية مثالية لهذا الغرض.

ومن ناحية أخرى، أشار راينهارد إلى أن الكلور بماء حمام السباحة له تأثير سام ويهاجم القرنية، وبالتالي يمكن أن تتوغل الجراثيم إلى داخل العين بعد الاستحمام. ولتجنب ذلك، يُفضل ارتداء نظارة أثناء السباحة.

وفي حال احمرار العين والشعور بحرقان بها، ينصح البروفيسور الألماني باستعمال مرهم عيون أو دموع اصطناعية محتوية على حمض الهيالورونيك لمدة يوم من أجل تخفيف المتاعب.

أما في حال استمرار المتاعب لأكثر من يوم، فيلزم استشارة طبيب عيون على الفور؛ نظرا لأن التهابات العيون يمكن أن تشكل خطورة بالغة للغاية، وهو ما يستدعي أخذها على محمل الجد دائما.