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السيسي يوّجه الحكومة بالرد على شكاوى الشباب لـ"ياسين الزغبي" خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

يوّجه بالرد على شكاوى الشباب لـ"ياسين الزغبي" خلال أسبوع

10:24 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- عبد الله قدري:
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالانتهاء من دراسة المطالب والشكاوى التي تقدم بها أهالي الدلتا للطالب ياسين الزغبي، والرد على جميع الشكاوى خلال أسبوع.

"ياسين الزغبي"، طالب بالمرحلة الثانوية، يهوى ركوب الدراجات، فقد ساقه في حادث بالعين السخنة منذ سنوات، وقرر التحدي ليتحول إلى قصة نجاح واستكمل مسيرته وممارسته لهوايته المفضلة، وأطلق العام الماضي حملة لـ "التفاؤل".

وسافر "ياسين" بين المحافظات من أسوان والأقصر وحتى الغردقة والدلتا، وجمع خلال رحلاته رسائل وطلبات وشكاوى الشباب غير المشاركين في مؤتمر الشباب الرابع بالاسكندرية، حتى وصل به الحال للوقوف أمام الرئيس وتسليمها. وفي قاعة مؤتمر الشباب، استقبله الرئيس السيسي، قائلًا: "سعيد بتواجدك معنا اليوم".

وأعرب الرئيس عن سعادته لتواجد الزغبي في المؤتمر، قائلًا: "اسمح لي أرحب بيك وأسجل تقديري واحترامي ومحبتي لك، وهو شعور كثيرين ممّن شاهدوك اليوم".

ووعد السيسي، بالرد على جميع الرسائل التي قام الشاب بتجميعها من سكان محافظات الدلتا، مضيفًا: "إحنا مسئولين عن تلبية طلب كل من توقع توصيل صوته لنا في المؤتمر، وسيتم الإجابة عن كل مطلب وشكوى لأنه دورنا حتى يعلم الجميع أننا نحتاج أن نسمع بعضنا البعض حتى نستطيع حل جميع المشكلات حتى ولو كانت صعبة".

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