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تجهيز غرفة المداولة لعرض فيديوهات "الفعل الفاضح" في محاكمة خالد علي

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مصراوي Masrawy

تجهيز غرفة المداولة لعرض فيديوهات "الفعل الفاضح" في محاكمة خالد علي

01:35 م الإثنين 24 يوليو 2017

كتب -صابر المحلاوي:
قامت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، بتجهيز غرفة المداولة، لتفريغ الأسطوانات المدمجة بملف الدعوى التي تتهم المحامي خالد علي، في اتهامه بارتكاب فعل فاضح، بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية "تيران وصنافير".

وقال الدفاع الحاضر مع خالد علي إن المحكمة حتى الآن لم تبدأ تفريغ الصور والأسطوانات المدمجة بالقضية، موضحًا بأنهم في انتظار حضور خبير من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ الفيديوهات، المرفقة بملف القضية.

وحضر خالد علي -مخلي سبيله-الجلسة للمرة الأولى بعد جلستين منذ بدء محاكمته، كما حضر محامون وحقوقيون لمؤازرة "على".
وشهد محيط محكمة شمال الجيزة تشديدات أمنية، بعدما استدعت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة قوة من قسم إمبابة، بحسب مصدر أمني.

كانت نيابة الدقي، قررت الأسبوع الماضي، إحالة خالد علي للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقي في خلفية اتهامه في القضية رقم 9337 لسنة 2017 بناء على اتهامه فى أحد البلاغات بارتكاب فعل فاضح، بعدما رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية "تيران وصنافير" في يناير الماضي.

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