سعر الذهب اليوم الأثنين 24 يوليو 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

سعر الذهب اليوم الاثنين 24 يوليه 2017 في السوق المصري والسوق العالمي، نعرض لكم سعر الذهب بالسوق المحلي وبورصات المعادن العالمية، والتذبذبات السعرية التي يعاني منها متأثرا بالأحداث الاقتصادية والسياسية بالمجتمع الخارجي، ويتأثر السوق المصري بالسوق العالمي في الفترة الأخيرة.

ويعتبر سوق التداول للمعدن النفيس بالسوق المصري من الأقل تداولا بالفترة الأخيرة، ويرجع قلة التداول لارتفاع سعر الذهب والتذبذب المستمر الذي يعاني منه، ويتجه المواطن في هذا لبيع مدخراته من المصنوعات الذهبية أكثر من اقتناؤه، ويقتصر وقت التداول على المعدن النفيس في أيام العطلة والمناسبات الاجتماعية.

متوسط سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية بالجرام بدون مصنعية

عيار 24 713 جنيه

عيار 22 666 جنيه

عيار 21 624 جنيه

عيار 18 534 جنيه

عيار 14 423 جنيه

عيار 12 363 جنيه

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

المصدر : دليل مصر

شبكةعيونالإخبارية

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