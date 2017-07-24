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سعر الذهب اليوم الأثنين 24 يوليو 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الأثنين 24 يوليو 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الأثنين 24 يوليو 2017 بالصاغة فى مصر

اليوم الاثنين 24 يوليه 2017 في السوق المصري والسوق العالمي، نعرض لكم سعر الذهب بالسوق المحلي وبورصات المعادن العالمية، والتذبذبات السعرية التي يعاني منها متأثرا بالأحداث الاقتصادية والسياسية بالمجتمع الخارجي، ويتأثر السوق المصري بالسوق العالمي في الفترة الأخيرة.

ويعتبر سوق التداول للمعدن النفيس بالسوق المصري من الأقل تداولا بالفترة الأخيرة، ويرجع قلة التداول لارتفاع سعر الذهب والتذبذب المستمر الذي يعاني منه، ويتجه المواطن في هذا لبيع مدخراته من المصنوعات الذهبية أكثر من اقتناؤه، ويقتصر وقت التداول على المعدن النفيس في أيام العطلة والمناسبات الاجتماعية.

 

 متوسط سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية بالجرام بدون مصنعية

  • عيار 24                        713 جنيه
  • عيار 22                        666 جنيه
  • عيار 21                         624 جنيه
  • عيار 18                         534 جنيه
  • عيار 14                         423 جنيه
  • عيار 12                         363 جنيه

 

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

المصدر : دليل

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