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وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق
-
الخميس 17 أغسطس 2017 09:30 مساءً
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد
-
الخميس 17 أغسطس 2017 09:30 مساءً
انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:30 مساءً
محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:30 مساءً
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:30 مساءً
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:24 مساءً
السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:24 مساءً
تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:24 مساءً
مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:24 مساءً
حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:24 مساءً
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8 الصبح - اليوم .... إنطلاق المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية
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DMC
الاثنين 24 يوليو 2017 08:15 صباحاً
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