تعرف على أفضل البدل و"أشيك" ألوان لحضور الأفراح



كتب - هشام عواض:

يحتار كثير من الشباب في اختيار بدلة لحضور حفلات الزفاف، من حيث لونها وتصميمها حتى يظهرون بشكل شيك وجذاب.

وهناك بعض الموضات الحالية في البدل التي سوف تبرز إطلالتك في حفل الزفاف، ومن حيث الألوان أيضاً، لذا رصد "مصراوي" أحدث موديلات البدل في بعض محلات بيع البدل منطقة وسط البلد.

قال محمد شعبان، وهو بائع بٍدل في محل بمنطقة وسط البلد، إن موضة هذه الأيام للشباب هي البدلة ذات "الزرار" الواحد، على عكس متعددة "الزراير" والتي ينظر إنها لكبار السن.

وأضاف "شعبان"، أن الألوان الموضة في البدل هي الزهري والبترولي والرمادي الغامق وهو اللون الأشيك في رآيي، كما أن السيديري لا يزال موضة مرغوبة لدى الكثير من الشباب.

كما أن هناك موديلات بٍدل مختلفة منها الهندي والإسباني، ويرجع اختيار البدلة على حسب ذوق الشخص، وتعتبر البدل الـ"Slim"هي الأفضل حيث إنها تأخذ شكل الجسم.

وقال عبد الرحمن حسين، وهو بائع في محل بدل في وسط البلد، إن هناك الكثير من الشباب يرغبون في شراء بدل ذات ألوان غامقة و"فورمال" حتى يرتدونها في حفلات الزفاف وأيضاً عقب ذلك في مناسبات أخرى أو العمل. ويميلون إلى البدل الكحلي والأسود

والبترولي.

وأضاف "حسين"، أن بدل الأفراح تسمى "توكسيد" أي بدلة مناسبات والأفضل أن تكون ذات زرار واحد فقط، وبدلة الضيف تختف عن بدلة العريس إنها ليست بها "ساتان".