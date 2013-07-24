اتحاد الحبوب الروسي: مصر تسعى لتأجيل سداد ثمن شحنات القمح

كتب : رويترز منذ 5 دقائق

قال أركادي زلوتشفسكي، رئيس اتحاد منتجي الحبوب في روسيا، أمس، إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم تأمل في الاتفاق على تأجيل سداد ثمن شحنات قمح روسية.

وأضاف زلوتشفسكي، أنه من المتوقع أن تطلب مصر من الحكومة الروسية السماح لها بتأجيل السداد بعد أن "طلبت مصر من موردي الحبوب الروس عبر القنوات التجارية الحصول على شروط تفضيلية لإمدادات القمح وكان الرد أن الشركات التجارية لا تستطيع تأجيل السداد".

ونفى مسؤول بالهئية المصرية العامة للسلع التموينية صحة ما ذكره الاتحاد الروسي.

وقال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة، إنه ينفي بشكل قاطع ما ذكره الاتحاد الروسي، مضيفا أن الهيئة تدفع ثمن أي قمح تشتريه نقدا وأن مصر لم تطلب إدخال أي تغييرات فيما يتعلق بطرق إبرام صفقات القمح.

وأوضح زلوتشفسكي، "من المرجح الآن أن تتقدم مصر بطلب للحكومة الروسية، هذا الأمر يتطلب اتفاقا بين الحكومتين".

وقال وزير التموين الجديد محمد أبو شادي، إن الوزارة ستتحدث مع مسؤولين في روسيا "خلال أيام" لبحث الاسعار وتسهيلات السداد.

وأضاف زلوتشفسكي، أن مصر لم تحدد حجم القمح الذي تحتاجه، لكن روسيا يمكنها توريده من مخزوناتها البالغة 1.3 مليون طن.