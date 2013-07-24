أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات -
السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات -
"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت" -
رضا عبدالعال لـ«قائد الزمالك»: «أنت عالة على الفريق ومحدش فاهم كورة قدي» -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

اتحاد الحبوب الروسي: مصر تسعى لتأجيل سداد ثمن شحنات القمح

Google+ Print
اتحاد الحبوب الروسي: مصر تسعى لتأجيل سداد ثمن شحنات القمح اتحاد الحبوب الروسي: مصر تسعى لتأجيل سداد ثمن شحنات القمح

كتب : رويترز منذ 5 دقائق

قال أركادي زلوتشفسكي، رئيس اتحاد منتجي الحبوب في روسيا، أمس، إن أكبر مستورد للقمح في العالم تأمل في الاتفاق على تأجيل سداد ثمن شحنات قمح روسية.

وأضاف زلوتشفسكي، أنه من المتوقع أن تطلب مصر من الروسية السماح لها بتأجيل السداد بعد أن "طلبت مصر من موردي الحبوب الروس عبر القنوات التجارية الحصول على شروط تفضيلية لإمدادات القمح وكان الرد أن الشركات التجارية لا تستطيع تأجيل السداد".

ونفى مسؤول بالهئية المصرية العامة للسلع التموينية صحة ما ذكره الاتحاد الروسي.

وقال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة، إنه ينفي بشكل قاطع ما ذكره الاتحاد الروسي، مضيفا أن الهيئة تدفع ثمن أي قمح تشتريه نقدا وأن مصر لم تطلب إدخال أي تغييرات فيما يتعلق بطرق إبرام صفقات القمح.

وأوضح زلوتشفسكي، "من المرجح الآن أن تتقدم مصر بطلب للحكومة الروسية، هذا الأمر يتطلب اتفاقا بين الحكومتين".

وقال وزير الجديد محمد أبو شادي، إن الوزارة ستتحدث مع مسؤولين في روسيا "خلال أيام" لبحث الاسعار وتسهيلات السداد.

وأضاف زلوتشفسكي، أن مصر لم تحدد حجم القمح الذي تحتاجه، لكن روسيا يمكنها توريده من مخزوناتها البالغة 1.3 مليون طن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية