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بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:24 مساءً
للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:24 مساءً
الأزهر يدين حادث الدهس في إسبانيا بأشد العبارات
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:24 مساءً
"المحامين": مسابقة قانونية للأعضاء بجوائز 18 ألف جنيه
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:24 مساءً
ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:24 مساءً
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:12 مساءً
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:12 مساءً
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:12 مساءً
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:00 مساءً
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام"
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الخميس 17 أغسطس 2017 09:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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Mbc مصر
وزير التعليم العالي يعقد مؤتمرا صحفيا لاعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي القادم
فيديو
Mbc مصر
الأحد 23 يوليو 2017 02:02 مساءً
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فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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