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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى "أدبي".. سياسة واقتصاد 94.2% وإعلام 93.4% وأماكن بـ"التربية"

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مصراوي Masrawy

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى "أدبي".. سياسة واقتصاد 94.2% وإعلام 93.4% وأماكن بـ"التربية"

12:08 م الأحد 23 يوليو 2017

كتب- داليا شبل ومحمد قاسم:

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك انخفاضًا كبيرًا في الحد الأدنى للقبول بالكليات الأدبية، هذا العام.

وأشار عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، أن الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية هذا العام بلغ 386.5 درجة بإجمالي 94.2%، مسجلة انخفاضًا 7 درجات عن العام الماضي الذي سجلت فيه 393.5 درجة بإجمالي 95.9%.

وأعلن أن الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام 383 درجة بنسبة 93.4%، مسجلة انخفاضًا 7.5 درجة، مقارنة بالعام الماضي الذي سجلت فيه 392.5 درجة بمعدل 95.2%، ووصل الحد الأدنى للقبول بكلية الألسن 380 درجة بمعدل 92.6%، مسجلة انخفاض 6.5 درجة عن العام الماضي الذي سجلت فيه 986.5 درجة بمعدل 94.2%.

وتابع أن الحد الأدنى للقبول بكلية الآثار هذا العام 363.5 درجة بمعدل 88%، مسجلة انخفاضا 13.5 درجة عن العام الماضي، فيما وصل الحد الأدنى للقبول بكلية الفنون الجميلة 341.5 درجة بإجمالي 83.2%، مسجلة انخفاضًا 17 درجة مقارنة بالعام الماضي الذي سجلت فيه نسبة 87.4%.

وأشار الوزير إلى وجود أماكن شاغرة بكليات: التربية شعبة تعليم أساسي ابتدائي، وشعبة الطفولة، رياض الأطفال، التجارة، الآداب، الحقوق، السياحة والفنادق، وغيرها من الكليات النظرية، لطلاب المرحلة الثانية.

وأضاف وزير التعليم العالي، إن 555 طالبًا تخلفوا عن تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق التي انطلقت الأحد الماضي.

وأشار إلى أن 108 ألف 451 طالباً سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى من أصل 109 و6 طلاب هم إجمالي طلاب المرحلة.

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