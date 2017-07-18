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بالصورة .. الفنانة منى زكي تفاجئ جمهورها بأول ظهور لطفلها الصغير

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بالصورة .. الفنانة منى زكي تفاجئ جمهورها بأول ظهور لطفلها الصغير بالصورة .. الفنانة منى زكي تفاجئ جمهورها بأول ظهور لطفلها الصغير

نشرت الفنانة منى زكي عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أول صورة تجمعها بنجلها من الفنان أحمد حلمي، يونس أحمد حلمي.

وحرصت الفنانة منى زكي على عدم ظهور وجه ابنها الذي انجبته قبل عدة أشهر في الصورة، حيث اكتفت بحمله في مواجهة الكاميرا بظهره، وإن كانت قد تعمدت على اخفاء وجهه في الصورة.

ويُذكر أن أحمد حلمي ومنى زكي يحرصان على عدم نشر أي صور لابائهما باستثناء «لي لي»، حيث

 

فاجئ الفنان أحمد حلمي جمهوره على موقع تداول الصور «إنستجرام»، بنشره أول صورة لنجله سليم، والتي ظهر فيها بوجهه، وتُعتبر تلك أول صورة لسليم.

وعلق أحمد حلمي على الصورة قائلًا: «لما كنت طفل كان كل حاجه في حياتي، جبل كبير ضخم كله قوة، وعلى قد قوته كانت حنيته. عمري ما انسي كف أيده الدافئ وهو حاضن أيديا الصغيرة، نينني عيننه اللي بيضحك لما بيبص في وشي، كنت بحس بالأمان لأنه مركز معايا وواخد باله مني، لا شغل شاغله عني ولا اهتمام كان ناقصني. حفظني طريق مدرستي زي ماحفظني امشي في اول خطوتي من الكنبة للترابيزه وهو بيشجعني ومحاوطني بدرعاته.. أنه أبي.. أنه أبويا.. انه والدي.. أنه بابا».

 

 

المصدر : مباشر 24

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