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"ارقصوا دون تعر".. رسالة الشرطة الكندية لمحتفلين

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مصراوي Masrawy

"ارقصوا دون تعر".. رسالة الشرطة الكندية لمحتفلين

03:30 م الإثنين 17 يوليو 2017

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(أ ف ب):

"ارقصوا واستمتعوا بوقتكم، لكن دون تعر". كانت هذه رسالة من الشرطة للمحتفلين في مهرجان موسيقي في وسط كندا.

وأصدرت الشرطة الكندية التنبيه للمحتفلين في مقاطعة ساسكاتشوان قبل انتهاء مهرجان "كرافن كنتري ثاندر" اليوم الإثنين.

وقالت الشرطة في بيان "بالتأكيد يستمتع المحتفلون بوقتهم، ولاحظنا أحيانا أنهم يشعرون بالرغبة في الرقص كما لو أن أحدا لا يراهم".

واستطرد البيان "لكن الواقع أن آخرين في المهرجان يرونهم".

وتابع البيان "بالرغم من تأييد الشرطة الكامل لرغبة الجميع بالاستمتاع، فإننا نطلب منكم أن تفعلوا ذلك دون أن تخلعوا ملابسكم".

وأفادت الشرطة بحدوث بعض حالات العري في أماكن عامة منذ بدء المهرجان، بحسب سي بي سي . لكن لم تقدم لائحة اتهام بحق أحد.

وتم الإبلاغ عن العشرات من حالات العري التي وصفت بأنها "بسيطة".

ويحضر الآلاف هذا المهرجان الذي يقام بمنطقة كرافن، إلى الشمال من مدينة ريجينا، عاصمة مقاطعة ساسكاتشوان.

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مصراوي Masrawy

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