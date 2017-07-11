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تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون
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الخميس 17 أغسطس 2017 06:39 مساءً
«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية
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الخميس 17 أغسطس 2017 06:35 مساءً
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام
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الخميس 17 أغسطس 2017 06:35 مساءً
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية
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الخميس 17 أغسطس 2017 06:35 مساءً
«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية
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الخميس 17 أغسطس 2017 06:35 مساءً
تعرّف على حكم قص الأظافر أو حلق الشعر قبل الأضحية - لعلهم يفقهون
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الخميس 17 أغسطس 2017 06:33 مساءً
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها
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الخميس 17 أغسطس 2017 06:30 مساءً
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر
-
الخميس 17 أغسطس 2017 06:30 مساءً
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب
-
الخميس 17 أغسطس 2017 06:24 مساءً
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل
-
الخميس 17 أغسطس 2017 06:24 مساءً
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لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يكشف أسباب المشاكل الزوجية في البيوت المصرية ويوضح روشتة لحلها
DMC
DMC
الثلاثاء 11 يوليو 2017 06:45 مساءً
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