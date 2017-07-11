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بيان عاجل لوزير الخارجية بعد العثور علي جثث مصريين علي الحدود الليبية

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بيان عاجل لوزير الخارجية بعد العثور علي جثث مصريين علي الحدود الليبية بيان عاجل لوزير الخارجية بعد العثور علي جثث مصريين علي الحدود الليبية

التحرير

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تقدم النائب على الكيال، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه ضد الوزير سامح شكري، وزير الخارجية بسبب جثث الشباب التي عثر عليها مدفونه في الصحراء الليبية بعد أن ضلوا الطريق أثناء سيرهم ليموتوا جوعًا وعطشًا.

وقال الكيال، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن مواقع الأخبار الليبية أعلنت العثور على 39 شابا مصريا، وتداولت صور لجثامين عدد كبير منهم وصور من بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وبعض متعلقاتهم، زأكدت وزارة الخارجية نبأ وفاة 19مهاجر غير شرعي وغير شرعي مصري.  

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وتساءل: «ماهي الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية للتحقق من العدد الصحيح لضحايا الهجرة غير الشرعية الذين لقوا حتفهم في ليبيا؟.. وما هي الاجراءات التي اتخذت للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية الى ليبيا بعد سقوط عدد كبير من الشباب المصري ما بين متوفى أو مقبوض عليه».

وأضاف: «هل قامت وزارة الخارجية ببذل أي جهود لاستعادة جثامين هؤلاء الشباب الذين غرر بهم بواسطة سماسرة الهجرة غير الشرعية لدفنهم في بلدهم، خاصة أن الهلال الأحمر الليبي أعلن دفنهم في مقابر بالصحراء أعدت في عجالة من قبل القائمين على الهلال الاحمر الليبي؟ وهل هناك خطوات تنسيقية تمت بين وليبيا في هذا الصدد ؟، ولماذا نفرط في شبابنا بهذه الصورة؟».
 

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