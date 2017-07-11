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بالصور.. رئيس الوزراء يوجه بالتعامل مع الجهات غير الملتزمة بسداد فواتير الكهرباء

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مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس الوزراء يوجه بالتعامل مع الجهات غير الملتزمة بسداد فواتير الكهرباء

01:17 م الثلاثاء 11 يوليه 2017

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كتب- محمد غايات:

قال أحمد كوجاك نائب وزير المالية، إن اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، كان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات التى تمت مؤخرا وتنفيذ الموازنة العامة 2017 / 2018 للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية والإنفاق عليها.

وأضاف كوجاك، أن رئيس الوزراء وجه بالتعامل مع الجهات غير الملتزمة لسداد فواتير الكهرباء بهدف إتاحة الموارد المالية اللازمة لمتطلبات القطاع ككل.

وأضاف- خلال مؤتمر صحفي - أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الكهرباء تناول تطورات قطاع الكهرباء، وتضمن فواتير الكهرباء عقب ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا الى أن رئيس الوزراء وجه بوجود آليه لقطاع الكهرباء لمواجهة الإيفاء بالتزاماته من خلال المخصصات المالية اللازمة شهريا، سواء الشركاء المحليين أو الأجانب فضلا عن تطوير البنية الأساسية وتحسينها، حيث تم الاتفاق على منهجية شهرية لمواجهة ذلك بشكل منتظم.

كما وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الوزراء بالعمل على النظر الى كافة المخصصات المالية لما سيتم إتاحته لتوفير الخدمات اللازمة، فضلا عن سداد أموال الالتزامات لصالح قطاع الكهرباء لتوفير السيولة والوقت.

وأشار كوجاك إلى أن الاجتماع الثانى مع وزير المالية والتموين ونواب وزير المالية أسفر عن عدد من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية أهمها زيادة الدعم الشهري لبطاقات من 21 إلى 50 جنيه فضلا عن توجيه رئيس الوزراء لمخصصات الموازنة العامة وتوفيرها لتنفيذ كافة إجراءات الحماية الاجتماعية وضمان توافر السلع الأساسية بكافة المنافذ.

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