تفاصيل العقد الجديد للبدري مع الأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للأهلي، أنه جدد تعاقده مع النادي لمدة موسم واحد، بعد جلسة جمعته مع المهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء، عصر اليوم بمقر الجزيرة.

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه أثناء الجلسة عرض عليه المهندس محمود طاهر، التجديد بعد ما تحقق من نجاحات وإنجازات بالفوز بالدوري الممتاز، وأيضا الصعود إلى دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

شاهد أيضا

وجدد حسام البدري تعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم واحد، وشهدت بنود العقد زيادة مالية بنسبة تتراوح ما بين 40 و50% من الراتب الحالي، ليصل مجموع ما يحصل عليه المدير الفني إلى 450 ألف جنيه.

واتفق الطرفان علي أن يكون مدة التعاقد ليس لها علاقة بنهاية ولاية مجلس الإدارة، الذي سيكون مضطرًا لإقامة انتخابات جديدة قبل شهر ديسمبر القادم، بعد صدور قانون الرياضة.