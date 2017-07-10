أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

تفاصيل العقد الجديد للبدري مع الأهلي

Google+ Print
تفاصيل العقد الجديد للبدري مع الأهلي تفاصيل العقد الجديد للبدري مع الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للأهلي، أنه جدد تعاقده مع النادي لمدة موسم واحد، بعد جلسة جمعته مع المهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء، عصر اليوم بمقر الجزيرة.

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه أثناء الجلسة عرض عليه المهندس محمود طاهر، التجديد بعد ما تحقق من نجاحات وإنجازات بالفوز بالدوري الممتاز، وأيضا الصعود إلى دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

شاهد أيضا

وجدد حسام البدري تعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم واحد، وشهدت بنود العقد زيادة مالية بنسبة تتراوح ما بين 40 و50% من الراتب الحالي، ليصل مجموع ما يحصل عليه المدير الفني إلى 450 ألف جنيه.

واتفق الطرفان علي أن يكون مدة التعاقد ليس لها علاقة بنهاية ولاية مجلس الإدارة، الذي سيكون مضطرًا لإقامة انتخابات جديدة قبل شهر ديسمبر القادم، بعد صدور قانون الرياضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات

حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات

ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي

ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي