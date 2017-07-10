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«مرتضى والحذاء».. 4 وقائع لا تُنسى

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«مرتضى والحذاء».. 4 وقائع لا تُنسى «مرتضى والحذاء».. 4 وقائع لا تُنسى

التحرير

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شهدت مباراة وأهلي طرابلس، التي أُقيمت أمس الأحد، واقعة غريبة، كان بطلها المستشار ، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، بعد أن رفع حذاءه في وجه الجماهير البيضاء.

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وخرج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع ضيفه أهلي طرابلس الليبي بنتيجة (2-2)، التي أُقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

الواقعة أثارت ردود أفعال غاضبة داخل الوسط الكروي، بالرغم من كونها ليست الأولى، فتاريخ مرتضى منصور حافل في رفع الأحذية، «التحرير» يستعرضها كالتالي:

مباراة القمة:

بدأت أول واقعة في 16يونيو 2006، خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس ، بعد أن رفع مرتضى منصور حذائه في وجه جمهور الأهلي ومجلس الإدارة، وكان آنذاك في حضور كبير الياوران، وكاد أن يتسبب الأمر في أزمة كبيرة لولا تدخل المسئولين لاحتواء الموقف.

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حذاء مرتضى في مباراة الوداد:

رفع مرتضى منصور، حذائه في وجه الجماهير، خلال مباراة فريقه أمام  الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، على الرغم من الفوز برباعية نظيفة، بسبب اعترضه آنذاك على وجود «وايت نايتس»، بمدرجات المباراة في إشارة استياء منه على تواجدهم خاصة بعد هتافهم ضده.

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حذاء مرتضى في وجه «وايت نايتس»:

سبق وأن رفع مرتضى منصور، حذائه، لأعضاء رابطة ألتراس «وايت نايتس»، خلال مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عندما هاجم أعضاء الرابطة رئيس النادي، وقاموا بسبه.

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التحرير

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