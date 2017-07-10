جلسة بين «مرتضى وحلبية» لحسم صفقة «كابوريا»

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كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عن عقد جلسة خلال الساعات القادمة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وسمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، لحسم صفقة أحمد كابوريا صانع ألعاب الفريق البورسعيدي بالساحل الشمالي.

ويرغب رئيس الزمالك في التفاوض مباشرة وحسم الاتفاق المالي مع رئيس المصري، بعد ما تردد عن رغبة المصري في الحصول علي مقابل أكثر من 10 ملايين جنيه، وهو ما يراه الزمالك رقمًا كبيرًا، خصوصاً أنه لا توجد منافسة مع أي نادٍ آخر علي ضمه.

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فيما تم الاتفاق علي عقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة القادمة لحسم الملف بشكل رسمي بين الطرفين والاتفاق علي البنود الشخصية لعقده.