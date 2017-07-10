نادية هنري: قرار «المركزي» رفع الفائدة 2% كارثي ويزيد معدل التضخم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت النائبة نادية هنري، عضوة مجلس النواب، إن إصلاح السياسة النقدية والمالية لابد أن يقابله إصلاحات اقتصادية حتي يتم الاستفادة منها في نفس الوقت حتى يقل الأثر السلبي على المواطنين، لافتة إلى أن هناك العديد من الإجراءات الاقتصادية إذا تم اتخاذها سيكون لها مردود إيجابي.

وأضافت هنري، في بيان اليوم، أن القرار الأخير بزيادة سعر الفائدة ٢٪‏ كارثي، لأن التضخم الحالي ناتج عن زيادة التكلفة والتعويم، موضحة أن القرار يؤدي لمزيد من البطالة، ومزيد من غلق المصانع، لافتة إلى أنه من المتوقع وصول معدل التضخم في نوفمبر المقبل إلى ١٥٪‏ دون هذا القرار الأخير.

وأشارت إلى أن هذا القرار أظهر عدم التوافق بين مجموعة الاقتصادية التي تجول تبحث عن زيادة معدل الاستثمار والتشغيل وبين قرارات البنك المركزي، وتساءلت: هل ما نريده هو بناء المدخرات على حساب الاستثمار والتشغيل؟ لمن نرفع الفائدة ونحن نعلم أن عدد المدخرين في البنوك لا يزيد عن ١٠% من المصريين؟

شاهد أيضا

وأوضحت أن هذا القرار حتى وإن كان مؤقت سوف يزيد من التكلفة والبطالة والمصانع المغلقة وضعف الاستثمار وزيادة التضخم والركود والغلاء دون الحصول على آثاره الإيجابية التي يأملها البنك المركزي.

وأشارت إلى أن محافظ البنك المركزي يحتاج إلى عقلية اقتصادية تدرس الآثار السلبية والإيجابية لقراراته، لافتة إلى أنه على البنك المركزي أن يدرس الوضع في مصر حيث إننا نختلف عن باقي الدول لأنه مازال العدد الأكبر من المصريين لا يضع مدخراته في البنوك وأن الاقتصاد غيرى الرسمي نسبته قد تعادل الاقتصاد الرسمي.