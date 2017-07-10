أخبار عاجلة

ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج -
بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا -
مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب -
بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟ -
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى» -
الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

نادية هنري: قرار «المركزي» رفع الفائدة 2% كارثي ويزيد معدل التضخم

Google+ Print
نادية هنري: قرار «المركزي» رفع الفائدة 2% كارثي ويزيد معدل التضخم نادية هنري: قرار «المركزي» رفع الفائدة 2% كارثي ويزيد معدل التضخم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت النائبة نادية هنري، عضوة مجلس النواب، إن إصلاح السياسة النقدية والمالية لابد أن يقابله إصلاحات اقتصادية حتي يتم الاستفادة منها في نفس الوقت حتى يقل الأثر السلبي على المواطنين، لافتة إلى أن هناك العديد من الإجراءات الاقتصادية إذا تم اتخاذها سيكون لها مردود إيجابي.

وأضافت هنري، في بيان اليوم، أن القرار الأخير بزيادة سعر الفائدة ٢٪‏ كارثي، لأن التضخم الحالي ناتج عن زيادة التكلفة والتعويم، موضحة أن القرار يؤدي لمزيد من البطالة، ومزيد من غلق المصانع، لافتة إلى أنه من المتوقع وصول معدل التضخم في نوفمبر المقبل إلى ١٥٪‏ دون هذا القرار الأخير.

وأشارت إلى أن هذا القرار أظهر عدم التوافق بين مجموعة الاقتصادية التي تجول تبحث عن زيادة معدل الاستثمار والتشغيل وبين قرارات البنك المركزي، وتساءلت: هل ما نريده هو بناء المدخرات على حساب الاستثمار والتشغيل؟ لمن نرفع الفائدة ونحن نعلم أن عدد المدخرين في البنوك لا يزيد عن ١٠% من المصريين؟

شاهد أيضا

وأوضحت أن هذا القرار حتى وإن كان مؤقت سوف يزيد من التكلفة والبطالة والمصانع المغلقة وضعف الاستثمار وزيادة التضخم والركود والغلاء دون الحصول على آثاره الإيجابية التي يأملها البنك المركزي.

وأشارت إلى أن محافظ البنك المركزي يحتاج إلى عقلية اقتصادية تدرس الآثار السلبية والإيجابية لقراراته، لافتة إلى أنه على البنك المركزي أن يدرس الوضع في حيث إننا نختلف عن باقي الدول لأنه مازال العدد الأكبر من المصريين لا يضع مدخراته في البنوك وأن الاقتصاد غيرى الرسمي نسبته قد تعادل الاقتصاد الرسمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة