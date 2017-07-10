ستون قتيلا على الاقل في فيضانات بوسط الصين

فيضانات مدمرة تشهدها نماطق وسط الصين وجنوبها منذ ا

بيكين (أ ف ب)

لقي اكثر من ستين شخصا مصرعهم في فيضانات وانزلاقات للتربة منذ نهاية يونيو 2017 في مقاطعة هونان وسط الصين، وفق ما اعلنت السلطات المحلية الاثنين.

وادت الامطار الغزيرة التي تهطل منذ اسبوعين الى نزوح 1,6 مليون ساكن في هذه المقاطعة التي يقطنها اكثر من ستين مليون نسمة.

وقتل 63 شخصا على الاقل في انزلاقات ارضية وتحت انقاض او في انهيار منازل، بحسب مساعد مدير الشؤون المدنية في هونان تانغ بيو. واعلن عن فقدان عشرين آخرين.

وانهار نحو 53 الف مسكن في حين اصيب نحو 350 الف مسكن آخر بأضرار كبيرة او جزئية بعد هطول المطر 11 يوما بلا انقطاع، بحسب المصدر. وقدرت الاضرار ب 4,9 مليارات يورو.

وطالت اضرار الفيضانات مناطق صينية اخرى في الاسابيع الاخيرة.

ففي نهاية يونيو 2017 قتل عشرة اشخاص واعلن فقدان 73 آخرين بعد ان اجتاح سيل من الوحل قرية سيشوان جنوب غرب الصين.

وفي غواكشي (جنوب) قتل او فقد 12 شخصا على الاقل اثر فيضانات دمرت آلاف المنازل.