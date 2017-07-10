رأيه في «الزعيم» وتفاصيل فيلمه الجديد.. 6 تصريحات مثيرة لـ«يوسف الشريف»

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بالأعمال الدرامية التي تتميز بالغموض والإثارة، أصبح الفنان "يوسف الشريف" متفردًا على رأس قائمة الفنانين الذين برعوا في لفت انتباه الجمهور من خلال أعمال فنية قليلة في العدد كبيرة في القيمة، فبعيدًا عن شاشة السينما، وجد "الشريف" نفسه في ساحة الدراما فصنع مساحته الخاصة التي بهر بها الجمهور، وخاصة في آخر أعماله الدرامية التي عرضت في الموسم الرمضاني الماضي، حيث قدم مسلسل "كفر دلهاب".

وأثناء استضافته، أمس الأحد، ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي "عمرو أديب" عبر فضائية "ON E" أدلى الشريف بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرضها فيما يلي..

1- أخطر مشهد في «كفر دلهاب»

كشف الشريف عن المشهد الذي أصابه بالخوف طوال حلقات المسلسل بالكامل، واعتبره أخطر مشهد، وهو مشهد الإعدام، حيث وضعت غمامة على وجهه، مما أصابه بالهلع والرهبة فطلب وقف التصوير ونزع تلك الغمامة على الفور، وقال عن المشهد: "موقف الإعدام مخيف، وإحساسي وشعوري من شدة المشهد كان لا يوصف"، ولكنه أكد أن المشهد لم يحمل أي خطورة بدنية، ومع ذلك أصيب بالفزع بسببه، مشيرًا إلى أن نجاح المسلسل فاق كل توقعاته.



2- تمثيل الإخوان

فاجأ الإعلامي "عمرو أديب" الفنان الشهير بسؤال صادم عن مسلسل "كفر دلهاب"، قائلًا: "ليه أنا حسيتك إن إنت بتمثل الإخوان في كفر دلهاب وإنهم الشيطان"، ولكن نفى "الشريف" هذا الإسقاط، موضحًا أن المسلسل لم يكن به أي إسقاط سياسي، وإنما احتوى على إسقاطات إنسانية، وقال: "لو كنا نقصد رموزا معينة كنا قلنا".



3- الرأي السياسي

ومتابعة للإجابة عن سؤال أديب، أكد الشريف أنه لن يقدم رأيه السياسي أو وجهة نظره السياسية الخاصة في أي عمل فني، وقال: "عمري ما هاقول رأيي السياسي وأهوائي الشخصية في عمل فني باقدمه للجمهور.. أنا بانتقد الناس اللي بتعمل كده فأنا مش هاعمل كده"، وأوضح: "موضوع كفر دلهاب رسالته واضحة وصريحة واخترنا طريقا صعبا لتوصيلها وطريقا فيه مخاطرة، والنهاية مش معتادة لكن كان واجبا علينا المخاطرة ومراعاة الضمير في الدراما المقدمة".



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4- الزعيم والهضبة

عبّر الشريف عن إعجابه الشديد بأعمال الفنان عادل إمام والمطرب الشهير عمرو دياب، وأوضح أنه يشاهد أعمال الزعيم بغرض التعلم، وقال: "عادل إمام تجربة فريدة يجب أن تدرس جيدًا"، مؤكدًا أنه ضد أي محاولة لتشويهه، كما أشاد بالهضبة وغيره من الفنانين الكبار، وقال: "أنا متحيز لمثل هذه الشخصيات وباتشرف بيهم، فهم ماركات مصرية يجب أن نفتخر بهم مثل عمرو دياب ومحمد منير".

5- الفيلم الجديد

كشف الفنان "يوسف الشريف" عن بعض أسرار فيلمه الجديد، وفاجأ الجميع بإعلانه أن فريق عمل الفيلم هو نفس فريق عمل مسلسله الذي قدمه في الموسم الرمضاني الماضي "كفر دلهاب"، موضحًا أنه من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج تامر مرسي، ورغم أنه لم يفصح عن موضوع الفيلم؛ فإنه أكد أن الفكرة مختلفة وجديدة تمامًا عما عرض من قبل.



6- علاقته بزوجته

أشاد الشريف بدور زوجته "إنجي علاء" في حياته وعمله أيضًا، حيث إنها كانت مصممة أزياء مسلسله "كفر دلهاب"، وقال عنها الشريف بعد أن فاجأته بمداخلة هاتفية: "أد إيه الست دي بتتعب معايا، سواء على المستوى الشخصي أو العملي"، وأضاف: "مش ممكن حد يعمل أي نجاح غير لما يبقى حاسس باستقرار في البيت، أنا شايفها أحسن ست في الدنيا"، فداعبه "أديب" قائلا: "هاتحبوا في بعض وأنا قاعد؟!".

