أرقام لاتفوتك من تاريخ مواجهات الاتحاد والإسماعيلي في الدوري

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يحتضن ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، مواجهة نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من الدورى الممتاز.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع بقيادة مديره الفني حسام حسن، برصيد 59 نقطة، خلف الزمالك الثالث برصيد 66 نقطة، في المقابل يأتي الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، في المركز الثالث عشر، برصيد 33 نقطة.

وكانت قد انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين، بفوز المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر، أحرز هدفي المصري فريد شوقي وأحمد جمعة، فيما سجل هدف الإنتاج الوحيد محمود فتح الله.

كما سيلتقى الاتحاد السكندرى صاحب المركز الثامن برصيد 44 نقطة بقيادة مديره الفني الإسباني ماكيدا، مع الإسماعيلى السادس برصيد 51 نقطة، في الخامسة مساء اليوم على استاد برج العرب.

وتشير الأرقام إلى أن الاتحاد والإسماعيلي تواجها في الدوري من قبل في 110 مباراة، فاز الدراويش في 51 مباراة، وفاز سيد البلد في 30 لقاء، بينما فرض التعادل نفسه في 29 لقاء ( 22 تعادل سلبي - 7 تعادل إيجابي).

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وأحرز لاعبوا الاتحاد في شباك الإٍسماعيلي 114 هدفًا في المقابل أحرز لاعبوا الدراويش في شباك سيد البلد 170 هدفًا، ويعد محمد الديبة الهدافي التاريخي من جانب الاتحاد امام الإسماعيلي بـ8 أهداف، فيما يعد محمد محسن أبوجريشة الهداف التاريخي للدراويش أمام سيد البلد بـ7 أهداف.

وعلى الرغم من أن 26 لاعبًا من جانب الاتحاد سجلوا أهداف في مرمى الإٍسماعيلي الإ أن الدراويش خرجوا في 39 لقاء بشباك نظيفة (كلين شيت)، في المقابل سجل 49 لاعبًا من الدراويش في شباك الاتحاد، وخرج سيد البلد في 26 مباراة بشباك نظيفة.

ويعد الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري الأكثر مشاركة في لقاءت الفريقين مع حسني عبدربة قائد الإٍسماعيلي ولكل منهما 11 مباراة، كما تؤكد الأرقام أن هناك 20 لاعبًا شاركوا مع الفريق الأول بالناديين، ويعد أعلى عدد من المباريات المتتالية بدون هزيمة بين الفريقين مسجل باسم النادي الإسماعيلي في 22 لقاء.

الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر، أحرز هدف الإسماعيلي محمد أبوالمجد، فيما سجل هدف الاتحاد السكندري حسن طارق.