فيديو| الإسكان: بورسعيد خالية من العشوائيات نهاية 2017

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إنه سيتم إعلان محافظة بورسعيد كأول منطقة خالية من العشوائيات على مستوى الجمهورية، بنهاية هذا العام.

أضاف مدبولي، خلال تفقده مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية ببورسعيد، اليوم الإثنين: "بعد 6 شهور من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه الكوبري العائم، أنهينا عدة مشروعات بالمحافظة لخدمة أهالي بور سعيد"، موضحا أنه سيتم إقامة 44 عمارة بتكلفة 180 مليون جنيه، وسيتم نقل الأهالي في مارس 2017.

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وأشار إلى أنه تفقد منطقة عزبة أبو عوف، التي تم إزالة العشش الموجودة بها، ونقل الأهالي وتسكينهم بالوحدات السكنية الجديدة، التي أنشأتها وزارة الإسكان، وتم الاتفاق مع المحافظة على الشراكة في مشروع سكني استثماري، يتم تنفيذه على الأراضي التي إزالة العشش بها.