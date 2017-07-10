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«ميدو» يطالب مجلس الزمالك بتعهد ويفتح النار على اللاعبين

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«ميدو» يطالب مجلس الزمالك بتعهد ويفتح النار على اللاعبين «ميدو» يطالب مجلس الزمالك بتعهد ويفتح النار على اللاعبين

التحرير

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شن أحمد حسام «ميدو»، نجم الوطني والزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لفريق وادي دجلة، هجومًا حادًا على لاعبي القلعة البيضاء، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين.

وقال ميدو: "طول عمري من وانا عيل صغير بقلق علي لو الإرسال قطع، وسؤال مهم جدا ما هي القيمة الحقيقية للاعب؟ الإجابة هي قدرته علي التالق في أعلي مستوي من الضغوط!! كم لاعب في الزمالك يتألق تحت الضغوط؟".

وأضاف نجم المنتخب الوطني والزمالك السابق: "من يومين كنت اشاهد مباراة الأفروآسيوية في الثمانينات وشاهدت كيف كان يؤدي حمادة عبد اللطيف ورضا وعفت نصار وأيمن يونس وطارق يحيي..فرق كبير جدًا، هناك مشاكل حول الفريق ولكن من امتى الزمالك ماكانش فيه مشاك؟؟ طول عمر الزمالك عنده لاعيبه بتتألق تحت الضغوط!!".

وتابع أحمد حسام ميدو: "ولا يوجد ولا لاعب في مباراة أمس، عرف كيف يلعب تحت ضغط حتمية المكسب، رغم الصعوبات التي يواجهها الفريق..ده الفرق بين زمالك الآن وزمالك زمان!!".

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وطالب ميدو مجلس إدارة الزمالك بتعهد، قائلآ:"يجب أن يتعهد مجلس الادارة بأن أي مدير فني سيتولي المسؤوليه لا مساس به طوال الموسم، وأن اي اقاله للمدير الفني سيرحل مجلس الإدارة معها!!، غير كده الزمالك هيفضل في الدوامه دي مش هيخرج منها الا بعد سنوات طويله!! اخيرا جمهور الزمالك لا يتاثر بالخروج من البطولات، بل يزداد تمسكه وحبه وارتباطه بالزمالك!!".

الجدير بالذكر أن الزمالك ودع  بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل (2-2) مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأحد، على ملعب برج العرب، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية، في المقابل تأهل أهلي طرابلس صاحب المركز الثاني بـ9 نقاط إلى دور الثمانية رفقة فريق اتحاد العاصمة الجزائرى الذي يحتل المركز الأول برصيد 11 نقطة.  

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التحرير

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