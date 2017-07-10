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وزير البيئة الفرنسي: باريس قد تغلق 17 مفاعلا نوويا بحلول 2025

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مصراوي Masrawy

وزير البيئة الفرنسي: باريس قد تغلق 17 مفاعلا نوويا بحلول 2025

10:27 ص الإثنين 10 يوليو 2017

وزير البيئة الفرنسي: باريس قد تغلق 17 مفاعلا نوويا بحلول 2025

باريس – (أ ش أ):

صرح وزير التحول البيئي الفرنسي نيكولا هولو اليوم الاثنين بأن بلاده قد تغلق حتى 17 مفاعلا نوويا لخفض نصيب الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء بواقع 50 % بحلول عام 2025.

وقال هولو - في مقابلة اليوم مع إذاعة "أر تي إل"- من اللحظة التي أكدنا فيها أن نصيب النووي بالفعل في إنتاج الكهرباء سيكون 50 %، فالكل يمكنه تفهم أنه لتحقيق هذا الهدف سيتعين إغلاق عدد من المفاعلات قد يصل إلى 17".

وأشار إلى اختلاف الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني لكل مفاعل وإلى رغبته في تحقيق المزيد من التنوع في إنتاج الكهرباء.

وكان نيكولا هولو قد كشف الخميس الماضي خطة المناخ خلال ولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية والتي حددت عددا من التوجهات في قطاع الطاقة دون توضيح الألية التي ستطبقها الدولة لخفض نصيب النووي الذي يشكل 75 % من إنتاج الكهرباء في فرنسا.

يشار إلى أن فرنسا تمتلك 58 مفاعلا نوويا موزعين على 19 محطة. وكانت الجديدة في عهد إيمانويل ماكرون قد أكدت سعيها لتقليص نصيب النووي في إنتاج الكهرباء إلى 50 % في إطار قانون التحول في الطاقة.

هذا المحتوى من

Asha

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