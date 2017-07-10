مثل هذا اليوم| بشار رئيسا لسوريا.. البرتغال بطل أوروبا.. وفاة عمر الشريف

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حمل هذا اليوم 10 يوليو، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة سواء على المستوى المحلي الداخلي أوعلى المستوى العالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد وأيضًا وفاة العديد والكثير من العظماء والمشاهير في كافة المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء من أحداث في مثل هذا اليوم:

1962 - إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم

أُطلق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تلستار 1، والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة، في مثل هذا اليوم من عام 1962 ميلادية، وكان "تيلستار"، أول قمر للاتصالات المدنية، عبارة عن مشروع جماعي مشترك بين ناسا وشركة الاتصالات الأمريكية AT&T ومكتب البريد البريطاني ومكتب البرق والبريد الفرنسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القمر كان ينتمي إلى شركة AT&T، وتم إطلاق تيلستار 1 من كيب كانافيرال، وفي نفس الشهر تم نقل أول بث مباشر بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

2000 - بشار الأسد رئيسًا لسوريا بعد شهر من وفاة والده

في مثل هذا اليوم العاشر من يوليو لعام 2000، فاز بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية بنسبة 97% من المشاركين في استفتاء عام، وكان ذلك بعد شهر من وفاة والده الرئيس حافظ الأسد، واحتاج هذا الشبل إلى خطوات، لم يكن قد أتمها عندما مات أبوه، لتجعله يحظى بالرئاسة، ولعل الأبرز فيها كان أمرين لم يستغرقا الكثير من الوقت ولا الجهد، أولهما ترفيعه إلى رتبة فريق ليكون بإمكانه تولي منصب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، والثاني إجراء تعديل دستوري يبدل سن الرئيس إلى ما هو عليه سن بشار الأسد، وتم الأمران من دون معوقات تذكر، بسبب السيطرة التي كان الأسد الأب قد فرضها على النظام، وتركها ضمنا في يد وريثه المرتقب.

2016 - البرتغال يحرز لقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم

أحرز منتخب البرتغال لقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم في مثل هذا اليوم عام 2016، للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على مستضيف البطولة منتخب فرنسا بهدف دون رد، وجاء الهدف البرتغالي في الشوط الإضافي الأول بتوقيع إيدر، وكانت المباراة الأصلية، التي أقيمت على ملعب استاد دي فرانس في العاصمة الفرنسية باريس، قد انتهت بدون أهداف، وسجل إيدر لاعب البرتغال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 110 من المباراة بقذيفة من خارج منطقة الـ 18، استقرت على يمين حارس المرمى الفرنسي الذي كاد يغير مسارها، لكن قوتها منعته، وفازت البرتغال بالبطولة رغم خروج نجمها رونالدو في الشوط الأول بسبب الإصابة.

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مواليد هذا اليوم

1451 - جيمس الثالث، ملك اسكتلندا.

1509 - جان كالفن، مصلح ديني فرنسي.

1856 - نيكولا تسلا، مهندس ومخترع أمريكي في مجال الكهرباء من أصل كرواتي / صربي.

1867 - الأمير ماكس، أمير ألماني ومستشار ألمانيا.

1871 - مارسيل بروست، روائي فرنسي.

1895 - كارل أورف، ملحن ألماني.

1898 - ثيودور إديسون مخترع أمريكي وهو الابن الثالث للمخترع توماس إديسون.

1902 - كورت ألدر، صيدلي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950.

1920 - أوين تشمبرلين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1959.

1925 - مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا.

1945 - كاتسوجي موري، مؤدي أصوات ياباني.

1948 - محمد مختار، منتج سينمائي مصري.

1968 - حسيبة بولمرقة، عدائة جزائرية.

1970 - جمانة نمور، إعلامية لبنانية.

1976 - لودوفيك جيولي، لاعب كرة قدم فرنسي.

1980 - محمد البريكي، لاعب كرة قدم كويتي.

1985 - بارك تشو يونج، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.

وفيات هذا اليوم

138 - هادريان، إمبراطور روماني‏.

1226 - الظاهر بأمر الله، خليفة عباسي.

1559 - الملك هنري الثاني، ملك فرنسا.

1851 - لويس داجير، عالم كيمياء وفنان فرنسي.

1884 - بول شارل مورفي، لاعب شطرنج أمريكي.

2006 - شامل باساييف، زعيم المجاهدين الشيشان.

2010 - أحمد العسال، داعية إسلامي مصري.

2015 - سامي العدل، ممثل مصري.

2015 - عمر الشريف، ممثل مصري.

أعياد ومناسبات هذا اليوم

عيد الاستقلال في البهاما.

عيد الجيش في موريتانيا.