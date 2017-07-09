ميكانيكي يستغل 3 قصر في سرقة الدراجات البخارية بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

ضبط رجال مباحث مركز شرطة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأحد، تشكيلاً عصابيًا يضم 3 قُصر وميكانيكي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بدائرة المركز.

تلقى اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر إخطارًا من اللواء ذكي مختار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بورود معلومات للمقدم محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت تفيد باستغلال ميكانيكي لـ 3 قُصر كون منهم تشكيلاً عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية.

تبين من تحريات الرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث المركز أن التشكيل يتزعمه المدعو "حسام. س. ا" 25 سنة - ميكانيكي، يقيم بقرية توماس 1، اشترك بالتعاون مع "حسين. م. ك" 16 سنة، و"طه. م. ع" 15 سنة، و"محمد. م. س" 15 سنة، مقيمين ببندر إسنا.

انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب محمد عبد الرؤوف، والنقيب حسام سلمان الضباطين بمباحث المركز، وتمكنا من ضبط المتهمين.

وبتفتيش منزل المتهم الأول عُثر على لوحات معدنية لدراجات بخارية، ودراجتين بخاريتين، مبلغ عن سرقتهما.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيق.