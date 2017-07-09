فيديو وصور| أهلي طرابلس يقصي الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

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ودع الزمالك، بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل (2-2) مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية من البطولة.

تقدم الزمالك في الدقيقة الـ14 عن طريق باسم مرسي، ثم عادل الضيوف النتيجة في الدقيقة الـ45 عن طريق محمد يونس، قبل أن يضيف الفريق الليبي هدفه الثاني في الدقيقة 69 عن طريق صالح الطاهر، وفي الدقيقة 75 أحرز معروف يوسف هدف الزمالك الثاني.

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وبتلك النتيجة يصل الزمالك إلى النقطة السادسة في المركز الثالث ويودع المسابقة، بينما يصل أهلي طرابلس إلى 9 نقاط في المركز الثاني ويصعد إلى دور الثمانية رفقة فريق اتحاد العاصمة الجزائرى الذي يحتل المركز الأول برصيد 11 نقطة.