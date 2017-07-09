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"المحامين": إسقاط قيد 300 محام مثبتين في وظائف أخرى

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مصراوي Masrawy

"المحامين": إسقاط قيد 300 محام مثبتين في وظائف أخرى

10:49 م الأحد 09 يوليو 2017

ارشيفية

كتبت- هاجر حسني:

أعلن صلاح صالح، رئيس لجنة تنقية جداول القيد بنقابة المحامين، الأحد، إسقاط قيد 300 محام من تاريخ التوظيف طبقًا للقانون، بعد التثبت من التأمين عليهم بوظائف أخرى لفترات غير مهنة المحاماة.

وجاء القرار بعد فحص 3 آلالف ملف لمحامين من الذين تقدموا بأوراق وخاصة (برنت التأمينات) لتجديد وتعديل القيد لعام 2017، وذلك تحت إشراف النقيب سامح عاشور نقيب المحامين -بحسب بيان صحفي للنقابة.

وقال صالح إن عملية المراجعة مستمرة من قبل لجنة التنقية لاستكمال فحص جميع الحالات سواء التي جددت أو غيرها، وجاري إخطار تلك الحالات التي اتخذ بحقها قرار إسقاط قيدها.

وأوضح صالح أنه تم استخرج ختمين خاص بالوحدة التأمينية بالنقابة العامة، وذلك بهدف ختم جميع البرنتات التي تصدر من الوحدة، حيث أنه لم ولن تقبل النقابة بأي برنت صادر من أي جهة أخرى سوى برنت النقابة المختوم بتلك الأختام، وتم إخطار كافة الإدارات بذلك، منعًا لأي تزوير ضمانًا لصحة سلامة الأوراق.

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