وزير الآثار من قلب القاهرة التاريخية: الحوادث الارهابية لن تنال من عزيمة المصريين

كتبت- نسمة فرج:

قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني إن "الحوادث الإرهابية الغاشمة لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصري"، مؤكدًا أن "مصر لن تستسلم، وستظل تكافح الإرهاب بكل ما أوتيت من قوة للقضاء عليه وتطهير البلاد من كافة أشكاله".

جاء ذلك خلال الوقفة التي نظمتها وزارة الآثار مساء اليوم الأحد، بالشموع أمام سبيل محمد علي بشارع المعز، بمشاركة وزير الثقافة حلمي النمنم، ووزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، ووزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، ومحافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، ومطران دير سانت كاترين الأنبا دمتري دميانوس، وعدد كبير من سفراء الدول الأجنبية في مصر؛ حدادًا على أرواح شهداء الوطن وضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع صباح أول أمس الجمعة بمدينة رفح.

وأشار وزير الآثار إلى أن "تلك الوقفة من قلب القاهرة التاريخية تأتي حدادًا على أرواح شهداء الوطن الذين جاودوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عنه وحماية مقدراته، كما أنها تعد رسالة قوية للعالم بأن مصر مستمرة في محاربة الإرهاب وستنتصر عليه، وأن الشعب المصري يقف خلف جيشهم الوطني العظيم حتى يتمكن من تطهير سيناء الحبيبة من براثن الإرهاب والتطرف".​