"القومي للمرأة" ينظم برنامجًا تدريبيًا لمقررات فروع المجلس غدًا

كتبت - هاجر حسني:

ينظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بمصر (IFES)، غدًا الاثنين، برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان "مقدمة عن العملية الانتخابية لفروع المجلس القومي للمرأة" ويستمر على مدار ثلاثة أيام.

وقال بيان المجلس، الأحد، إن البرنامج يستهدف تمكين وبناء قدرات مقررات فروع المجلس بالمحافظات على رفع الوعي بأهمية دمج المرأة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، ولاسيما في ضوء الانتخابات الرئاسية والمحلية المُقبلة.

وأكدت مايا مرسي، رئيسة المجلس، أن مقررات فروع المجلس هن أذرع المجلس في جميع محافظات الجمهورية، وهن حلقة الوصل بين المجلس وجميع السيدات بالقرى والنجوع لنقل وتوصيل رسالة المجلس لجميع محافظات الجمهورية، ومن هنا تأتي أهمية هذا البرنامج التدريبي في نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية بجميع مراحلها سواء مرشحة أو ناخبة.

من جانبه، شدد هيرمان تيل، رئيس مكتب المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية في مصر، على أهمية دعم دور المرأة في العملية الانتخابية، وأن المؤسسة يسعدها إستمرار التعاون والتنسيق مع المجلس من أجل تمكين سيدات مصر من المشاركة الفعالة في كافة الاستحقاقات الانتخابية.

ويتضمن البرنامج التدريبي عدة موضوعات منها الآليات القانونية الدولية والإقليمية والمعايير المتبعة لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، والإطار القانوني للانتخابات وتمكين المرأة، وتمثيل المرأة بالنظم الانتخابية، وتوعية الناخبين وتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، والمساواة بين الرجل والمرأة في الحملات الانتخابية، ومتابعة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تقديم نموذج محاكاة ليوم الاقتراع، وتعزيز المشاركة الانتخابية من خلال أساليب الدعوة وبناء التحالفات.

ويحاضر خلال البرنامج التدريبي سناء السعيد عضوة المجلس، هيرمان تيل رئيس المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بمصر، فرخندة حسن الأمين العام الأسبق للمجلس، رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الانتخابية، هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بمصر.