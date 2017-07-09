"القليني": طلاب عين شمس أبدوا مسؤولية كبرى تجاه وطنهم في مشروعات تخرجهم

كتب-محمد قاسم:

قالت عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، سوزان القليني، إن مهرجان الانتاج الإعلامي لطلاب عين شمس يعد عُرساً سنوياً يتم من خلاله تتويج إعلاميين شبان متميزين يسهمون مستقبلياً في تطوير الإعلام المصري، الذي تأمل له التزام المهنية الإعلامية دون الحيد عنها.

وذكرت القليني، خلال كلمتها بمهرجان الانتاج الإعلامي لقسم الإعلام بالكلية، اليوم الأحد، أن المنافسة بين المشروعات هذا العام على أشدها حيث أبدى الطلاب الشبان فيها حماسة ومسؤولية كبيرة تجاه وطنهم.

وأوضحت أن الطلاب عالجوا مشكلات تواجه المجتمع وهو ما يميز مشروعات تخرج طلاب كليات الإعلام برصد المشكلات والعمل على طرح حلول لها.

وشددت على أنها مشروعات التي أعدها الطلاب تمت في حرية تامة عبروا خلالها عن مشاكل وطنهم، لافتة إلي أن ذلك يعكس استفادة الطلاب من برامج التدريب العملي التي يقدمها القسم خلال سنوات الدراسة.

وأوضحت، عميدة كلية الآداب، أن طلاب القسم بالكلية أكدوا عن جدارة خلال السنوات الأخيرة كفائتهم من خلال مشاركاتهم فى المحافل الإعلامية وحصولهم على المراكز الأولى في الإنتاج الإعلامي بأنواعه المختلفة متفوقين على نظرائهم من كليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة.

جاء ذلك حفل نظمته جامعة عين شمس، لخريجي قسم الاتصال وعلوم الإعلام؛ لعرض مشاريع تخرج الأقسام الثلاثة "إذاعة وتليفزيون، وعلاقات عامة، صحافة".

شمل المهرجان عرض مشروعات التخرج البالغ عددها 23 عملا إعلاميا، بحضور عدد من الإعلاميين ورؤساء الصحف والمواقع الإلكترونية.