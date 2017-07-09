أخبار عاجلة

الاخبار - لحظة وصول الرئيس السيسى إلي العاصمة التشادية بنجامينا وسط إستقبال حاشد وكبير -
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق" -
عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"القليني": طلاب عين شمس أبدوا مسؤولية كبرى تجاه وطنهم في مشروعات تخرجهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"القليني": طلاب عين شمس أبدوا مسؤولية كبرى تجاه وطنهم في مشروعات تخرجهم

04:35 م الأحد 09 يوليو 2017

كتب-محمد قاسم:

قالت عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، سوزان القليني، إن مهرجان الانتاج الإعلامي لطلاب عين شمس يعد عُرساً سنوياً يتم من خلاله تتويج إعلاميين شبان متميزين يسهمون مستقبلياً في تطوير الإعلام المصري، الذي تأمل له التزام المهنية الإعلامية دون الحيد عنها.

وذكرت القليني، خلال كلمتها بمهرجان الانتاج الإعلامي لقسم الإعلام بالكلية، اليوم الأحد، أن المنافسة بين المشروعات هذا العام على أشدها حيث أبدى الطلاب الشبان فيها حماسة ومسؤولية كبيرة تجاه وطنهم.

وأوضحت أن الطلاب عالجوا مشكلات تواجه المجتمع وهو ما يميز مشروعات تخرج طلاب كليات الإعلام برصد المشكلات والعمل على طرح حلول لها.

وشددت على أنها مشروعات التي أعدها الطلاب تمت في حرية تامة عبروا خلالها عن مشاكل وطنهم، لافتة إلي أن ذلك يعكس استفادة الطلاب من برامج التدريب العملي التي يقدمها القسم خلال سنوات الدراسة.

وأوضحت، عميدة كلية الآداب، أن طلاب القسم بالكلية أكدوا عن جدارة خلال السنوات الأخيرة كفائتهم من خلال مشاركاتهم فى المحافل الإعلامية وحصولهم على المراكز الأولى في الإنتاج الإعلامي بأنواعه المختلفة متفوقين على نظرائهم من كليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة.

جاء ذلك حفل نظمته جامعة عين شمس، لخريجي قسم الاتصال وعلوم الإعلام؛ لعرض مشاريع تخرج الأقسام الثلاثة "إذاعة وتليفزيون، وعلاقات عامة، صحافة".

شمل المهرجان عرض مشروعات التخرج البالغ عددها 23 عملا إعلاميا، بحضور عدد من الإعلاميين ورؤساء الصحف والمواقع الإلكترونية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "القومي للمرأة" ينظم مؤتمرًا لعرض تقرير دراما رمضان

    أخبار
  • الأحد.. عرض 23 مشروع تخرج لطلبة إعلام عين شمس

    الأحد.. عرض 23 مشروع تخرج لطلبة إعلام عين شمس

    أخبار
  • الأزهري: غياب المفهوم الثالث للدين سبب احتلال تيارات التطرّف لمفهوم التدين

    الأزهري: غياب المفهوم الثالث للدين سبب احتلال تيارات التطرّف لمفهوم

    أخبار
  • وزير التعليم يوافق على الاشتراك في المسابقتين الدوليتين (TIMSS & PIRLS) لعام 2019

    وزير التعليم يوافق على الاشتراك في المسابقتين الدوليتين (TIMSS & PIRLS)

    أخبار

إعلان

16c18304a1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج

عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج

كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج

كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج

حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس

حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس

العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا

العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا