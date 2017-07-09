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بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان شهيد العريش بالأقصر وسط جنازة عسكرية

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بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان شهيد العريش بالأقصر وسط جنازة عسكرية بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان شهيد العريش بالأقصر وسط جنازة عسكرية

التحرير

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وصل، ظهر اليوم الأحد، إلى محافظة الأقصر، جثمان الشهيد طارق محمد إبراهيم، الذي استشهد إثر عملية إرهابية استهدفت مدرعة شرطية بحي الصفا في مدينة العريش شمال محافظة سيناء.

وكان في استقبال جثمان الشهيد ابن منطقة نجع الجسور بمدينة الطود، والذي وصل عن طريق سيارة إسعاف قادمًا من القاهرة، محافظ الأقصر محمد بدر واللواء عصام الحملي مدير الأمن، و اللواء توفيق أبو الخير مدير منطقة جنوب الصعيد للأمن المركزي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي.

جثمان شهيد الأقصر

وأقيمت مراسم صلاة الجنازة بمسجد أحمد نجم أمام معبد الكرنك، ثم تبعها تشييع الجثمان إلى مسواه الأخير وسط جنازة عسكرية، حيث قام بتوديعه الآلاف من الأهالي بالدموع وهتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

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وقال النقيب محمد اللامي مدير العلاقات العامة والإعلام بمنطقة جنوب الصعيد للأمن الأمركزي في تصريح لـ"التحرير": إن "الشهيد المجند طارق إبراهيم، يبلغ من العمر 21 عامًا، حيث التحق بالخدمة العسكرية بقوات الأمن المركزي في يناير الماضي بكتيبة البساتين في القاهرة، واستشهد في كمين الصفا بالعريش، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة شرطية أدت إلى استشهاد مجندين وإصابة 9 آخرين".

جثمان شهيد الأقصر1

وكانت قد انفجرت عبوة ناسفة أثناء عبور قول أمني بحي الصفا في مدينة العريش، أسفرت عن استشهاد مجندين واصابة 9 آخرين.

جثمان شهيد الأقصر 2

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التحرير

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