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تغيب الفنانة غادة عبد الرازق عن محاكمتها بتهمة "الفعل الفاضح"

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مصراوي Masrawy

تغيب الفنانة غادة عبد الرازق عن محاكمتها بتهمة "الفعل الفاضح"

11:33 ص الأحد 09 يوليو 2017

كتب – محمود السعيد:

بدأت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة عبد الرازق، في الجنحة المباشرة التي أقامها المحامي سمير صبري، واتهمها فيها بارتكاب الفعل العلني الفاضح.

وحضر المحامي سمير صبري أمام محكمة الجنح، فيما تغيبت الفنانة غادة عبدالرازق عن الحضور.

وقال سمير صبري في الجنحة المباشرة، إن غادة عبد الرازق تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وظهرت وهي في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء عدة مرات للناس على مواقع التواصل الاجتماعي لكون الفيديو يذاع مباشرًا، وما أن أذيع حتى انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وأصبح متداولاً.

وأوضحت الجنحة المباشرة أن تصرف غادة يعد فعلاً خادشًا وفاضحًا للجميع دون أن تراعى حرمة الجسد والأخلاق والقيم السائدة في المجتمع

وأَضاف في الجنحة أنها فعلت أشياء تفسد الأخلاق وتنشر الفسق والرذيلة بين الناس وأن ما ارتكبته الفنانة معاقب عليه قانونًا، ويستنكره المجتمع، وضد تقاليده وعاداته وحضارته وديانته الإسلامية، حيث أنها ليست المرة الأولى التي تخرج علينا غادة عبد الرازق بذلك الفعل، ولكنها اعتادت الخروج في مناسبات عدة بتصريحات وأفعال مخالفة لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده.

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