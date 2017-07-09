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نيمار سعيد بتجديد ميسي ويحلم بضم مواطنه لبرشلونة

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نيمار سعيد بتجديد ميسي ويحلم بضم مواطنه لبرشلونة نيمار سعيد بتجديد ميسي ويحلم بضم مواطنه لبرشلونة

التحرير

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أعرب اللاعب البرازيلي نيمار عن سعادته الكبيرة بتجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تعاقده مع فريق برشلونة، مشيرًا إلى الصعوبات الكبيرة التي كان سيواجهها البرسا في حال لم يجدد البرغوث تعاقده وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وجدد ميسي تعاقده الأسبوع الماضي مع برشلونة حتى عام 2021، وهو الأمر الذي أسعد نيمار كثيرًا ويحفزه على تحقيق النجاحات مع البرسا في السنوات المقبلة تحت قيادة المدرب الجديد للفريق إيرنيسيتو فالفيردي.

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وعلى جانب أخر، أعرب نيمار عن رغبته في أن ينضم زميله في البرازيلي باولينيو لصفوف برشلونة، وذلك نظرًا لكونه من أفضل اللاعبين في العالم.

وأضاف نيمار أن باولينيو يمتلك جودة عالية، مشيرًا إلى أن جميع الجماهير شاهدت ما يمكنه تقديمه من خلال المباريات التي خاضها مع المنتخب البرازيلي مؤخرًا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

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التحرير

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