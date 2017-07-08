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التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين
-
الخميس 17 أغسطس 2017 05:42 مساءً
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد
-
الخميس 17 أغسطس 2017 05:42 مساءً
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر
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الخميس 17 أغسطس 2017 05:42 مساءً
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه
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الخميس 17 أغسطس 2017 05:42 مساءً
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة
-
الخميس 17 أغسطس 2017 05:42 مساءً
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون
-
الخميس 17 أغسطس 2017 05:39 مساءً
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية
-
الخميس 17 أغسطس 2017 05:39 مساءً
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية
-
الخميس 17 أغسطس 2017 05:39 مساءً
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل
-
الخميس 17 أغسطس 2017 05:39 مساءً
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام
-
الخميس 17 أغسطس 2017 05:39 مساءً
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السفيرة عزيزة - ملك عمر ... تحدت الإعاقة وتعزف البيانو تعرف على السفيرة " ملك " وكيف بدأت
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DMC
السبت 08 يوليو 2017 05:09 مساءً
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الخميس 17 أغسطس 2017 05:39 مساءً
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الخميس 17 أغسطس 2017 05:39 مساءً
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