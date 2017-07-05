بيان عاجل يطالب بالتحقيق في تعيينات مسابقة هيئة النيابة الإدارية

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تقدم النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة سوهاج، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والمستشارة رشيدة محمد أنور، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بشأن تعيين أبناء العاملين، وأقارب المستشارين في مسابقة الهيئة دون وجه حق.

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وأوضح النائب في البيان العاجل، أنه تم تجاهل تعيين المتقدمين للوظيفة، الذين اجتازوا الاختبارات بتقدير امتياز، وإلغاء تعيين أكثر من 1600 عامل بالهيئة دون انتظار حكم المحكمة النهائي في هذا الشأن، مطالبا بتوجيه هذا البيان العاجل، وتحويله للجنة المختصة.