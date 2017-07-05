بالصور.. اختطاف حقائب السيدات في السويس.. عرض مستمر

السويس - حسام الدين أحمد:

على الرغم من الجهود الأمنية لضبط عصابات خطف حقائب السيدات بالسويس، وضبط عدة تشكيلات عصابية في الفترة الماضية، غير أن ذلك لم يمنع استمرار الخارجين عن القانون في عمال السرقة.

فقد فوجئت موظفة بديوان عام المحافظة، صباح اليوم الأربعاء، بشابين مجهولين بشارع الجلاء، يستقلان دراجة نارية، ويسرق أحدهم حقيبتها عن طريق الاختطاف فور نزولها من المبنى.

صرخت السيدة من هول الموقف، ووقفت بالشارع في ذهول، فيما رصدت كاميرات المراقبة بالمبنى اللصوص والحادث، غير أن جودة التصوير لم تُتح التقاط لوحات الدراجة أو ملامح مستقليها.

من جانبه، قال اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس: "إن إدارة البحث الجنائي تُكثف جهودها لضبط اللصوص وعصابات اختطاف الحقائب، ولفت إلى أن بعض المضبوطين ليس لهم سابقة جنائية، أو سجل إجرامي، ويعتمدون على الدراجات النارية في أعمال السرقات.

وأضاف مدير الأمن، في تصريحات صحفية، أنه وجّه بشن حملة مكبرة لضبط الدراجات النارية بدون لوحات، والتي يقودها مستقلوها بدون ترخيص، مع فحص أرقام الشاسيه ومطابقتها ببلاغات ومحاضر سرقة الدراجات.