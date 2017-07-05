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"التعليم العالي": فرق عمل ميدانية لرصد قناديل البحر على الشواطىء

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مصراوي Masrawy

"التعليم العالي": فرق عمل ميدانية لرصد قناديل البحر على الشواطىء

11:16 ص الأربعاء 05 يوليو 2017

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

كتب - محمد قاسم:
قام الفريق البحثي المكلف من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد التابع لوزارة التعليم العالي، بتجميع عينات من الشواطئ الشرقية (بلطيم ـ جمصة ـ رأس البر ـ بورسعيد) على مدى اليومين الماضيين.

واوضح التقرير الذي قدمه الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن نتائج العينات أكدت وجود تفاوت في أعداد وكميات القناديل التي تم تسجيلها وأنها تكاد تكون متقاربة فى الشواطئ المختلفة مع ملاحظة اختفائها من معظم الشواطئ، باستثناء شاطئ جمصة الذي مازال به بعض من القناديل الزرقاء ذات أحجام وأعداد كبيرة نسبيا (يصل قطرها إلى 70 سم).

وأضاف أن النتائج الميدانية للدراسة اوضحت أيضًا أن التحاليل الهيدروجرافية الأولية لقناديل البحر (درجة الحرارة والأس الهيدروجينى والأكسجين الذائب والملوحة) في معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام.

ومن المقرر أن الفريق البحثى مستمر في مسح باقى الشواطئ المصرية على طول ساحل البحر المتوسط.

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