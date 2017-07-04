بالصور ... أغلى 10 عذريات تم بيعها في مزادات علنية حول العالم.. إحداهن كررت الأمر ثلاث مرات

شيماء مصطفى

تُعتبر العذرية أحد أكثر الأشياء التي تعتز بها النساء في شتى شعوب العالم وبقاع الأرض، وبالرغم من المعلومات الخاطئة عن الغربيات بأن العذرية ليست من الشيء المهم لديهم إلا أن تلك المعلومات ليس لها أساس من الصحة.

وبالحديث عن قيمة العذرية لدى المجتمعات خاصة المجتمعات الشرقية، ولكن قد يكون الأمر مختلف لدى البعض، فهل تصدق أن العذرية يمكن بيعها في مزاد علني؟

واجتذبت هذه الظاهرة جدلا حول العام، إذ يرى البعض أنها خطوات غير أخلاقية تحول المرأة إلى سلعة، في حين يعتقد آخرون أن «العذرية لا تعني شيئا، وأن تحقيق أموال بسببها خطوة ذكية».

ونرصد في التقرير التالي أغلى 10 عذريات تم بيعها في مزادات علنية:

1 – اليزابيث رين – بريطانيا

عرضت هذه الطالبة الأمريكية التي تدرس الطب، عذريتها في مزاد لأعلى مشتر عبر الإنترنت، وقالت، إنها تأمل في الحصول على نحو 400 ألف دولار، مقابل عذريتها، ولكنها أكدت أن «الحب ليس جزءا من الصفقة».

وتبلغ اليزابيث من العمر 27 عاما، وتقول إنها تريد التحول من «عذراء إلى عاهرة» في مزاد دولي يبدأ في مطلع الشهر المقبل، على أن يحصل الفائز على لقاء مدته 12 ساعة مع «العذراء».

وقد أطلقت الفتاة موقعا لها على الإنترنت يحتوي على صورها بملابس داخلية، ولكن أخفت وجهها للحفاظ على هويتها الحقيقية.

2 – كاتارينا ميغليوريني – البرازيل

هذه الطالبة البرازيلية أذهلت العالم عندما حاولت بيع عذريتها ليس مرة واحدة، وليس مرتين بل ثلاث مرات، عبر مزاد على الإنترنت.

ففي أكتوبر عام 2012، تلقت الطالبة كاتارينا ميغليوريني عرضا لبيع عذريتها مقابل 780 ألف دولار من مليونير ياباني، خلال مزاد على الانترنت أثار الجدل.

لكن الصفقة تلك لم تر النور، والآن تحاول كاتارينا أن تفعل ذلك مرة أخرى من خلال موقعها الشخصي على الانترنت، الذي نشرت عليه العديد من صورها وهي شبه عارية.

3 – شاتونيا – روسيا

تمكنت مراهقة روسية من بيع عذريتها في مزاد علني على الانترنت مقابل 900 ألف روبل أي ما يعادل 28 ألف دولار، بعد أن قالت إنها بحاجة ماسة للمال.

والفتاة البالغ من العمر 18 سنة، والتي تعرف فقط باسم «شاتونيا» باعت عذريتها في مزاد علني حمل عنوان «أثمن شيء أملكه لأعلى سعر».

4 – رافايلا فيكو – إيطاليا

وفقا لعدة تقارير فإن عارضة الأزياء الإيطالية رافايلا فيكو فعلت الشيء نفسه، ولكن بمبلغ أكبر من ذلك بكثير.

فالفتاة البالغ من العمر الآن 26 عاما، حصلت على ما يبدو على مليون يورو مقابل عذريتها، وفقا لما كشفته مجلة «تشي» الايطالية.

وفيكو ليست غريبة على الإعلام، إذ يعتقد أنها كانت على علاقة مع نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حين يعتقد أنها أيضا كانت لاعبا رئيسيا في فضيحة جنسية تورط فيها رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني.

5 – ناتالي ديلان – الولايات المتحدة

هذه المرأة قد تكون واحدة من أكثر القضايا البارزة في عالم بيع العذريات، ففي عام 2009 عرضت الطالبة البالغة من العمر 22 عاما آنذاك نفسها للبيع، وتلقى عرضا قيمته 2.5 جنيه استرليني.

ولكن الفتاة قالت انها رفضت ذلك العرض على ما يبدو لأنها تنتظر عرضا أفضل.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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