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الفنان أحمد سلامة يكشف مفاجأة بشأن ابنته ورامز جلال

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الفنان أحمد سلامة يكشف مفاجأة بشأن ابنته ورامز جلال الفنان أحمد سلامة يكشف مفاجأة بشأن ابنته ورامز جلال

كشف النجم الكبير أحمد سلامة والد الفنانة الشابة سارة سلامة عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قال إن نجلته كانت على علم بتفاصيل مقلب «رامز واكل الجو»، والذي عرض في شهر رمضان 2015.

وأضاف «سلامة» في تصريحات صحفية له أمس الاثنين، أن ابنته تلقت اتصالًا هاتفيًّا من أحد أفراد الإنتاج، وأوضح لها أن البرنامج تابع للفنان رامز جلال، وكشف لها عن فكرة البرنامج بالتفصيل.

 

وأشار الفنان الكبير إلى أنه نصح ابنته سارة ألا تذهب للبرنامج، قائلًا: «قلتلها لسة بدري عليكي الظهور في برامج زي دي»، لكنها أصرت على الظهور مع رامز في حلقة.

ويُذكر أن الفنانة سارة سلامة ظهرت في إحدى حلقات برنامج «رامز واكل الجو»، والذي تقوم فكرته على اصطياد النجوم في الجو، وإيهامهم أن الطيارة ستسقط بهم.

 

 

المصدر : مباشر 24

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