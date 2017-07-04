سما المصري تثير ضجة بفيديو على طريقة غادة عبد الرازق

على طريقة الفنانة غادة عبد الرازق، أثارت الفنانة الاستعراضية سما المصري، ضجة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ظهورها في فيديو «لايف» على موقع إنستجرام، يظهر مفاتنها.

وقالت سما المصري خلال الفيديو:«إزيكم هاطلع لايف النهارده على Loops live الساعة 11.30.. حملوا البرنامج من أبلكيشن Loopslive.com واعملوا ليا فولوا sama elmasri.. مستنياكوا».

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق، أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ظهورها في فيديو "لايف" على موقع إنستجرام، في حالة غريبة، وظهر جزء من جسدها عاريًا خلال الفيديو، وحذفت الفنانة الفيديو بعد أن تعرضت للهجوم الشديد من قبل الجمهور، وبعدما لاحظت ظهورها عارية دون أن تدري.