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مساء dmc - المتحدث باسم مجلس الوزراء : رئيس الوزراء وجه بالرقابة لإلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة

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