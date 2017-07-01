"كبابجي" يذبح زوجته وطفلته الرضيعة لهذه الأسباب

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف، تشريح ودفن ربة منزل وطفلتها الرضيعة، وطلبت تقرير الطب الشرعي للوقوف علي تفاصيل وملابسات مقتلهما علي يد الزوج بمنطقة أبو النمرس، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

ويباشر حسام نصار، مدير النيابة، التحقيق مع المتهم "حازم. ا"، كبابجي، لاتهامه بذبح زوجته وطفلته الرضيعة لشكه في سلوك الأولي ونسب الثانية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافا نشب بين المتهم وزوجته عقب مرور قرابة العام علي زواجهما، بسبب شكه في سلوكها ونسب ابنته الرضيعة والبالغ عمرها شهرا واحدا، فاستل سكينا وذبح الطفلة وطعنها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعدها اتجه لذبح الزوجة كذلك وأصابها بطعنات متفرقة في الصدر والرقبة.