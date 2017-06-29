السيسي يعين رؤساء جدد للهيئات والجهات القضائية.. والمعينون يؤدون اليمين الدستورية صباح السبت المقبل

شيماء مصطفى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين القاضي مجدي محمود طه أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

ويؤدي الرؤساء الجدد للهيئات والجهات القضائية اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة السبت المقبل.

يذكر أن رؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة الحاليين سيحالون للمعاش بحلول 30 يونيو الجاري، بينما سيتقاعد رئيس مجلس الدولة الحالي في 19 يوليو المقبل ومن المقرر أن تنشر الجريدة الرسمية قرار تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي للرؤساء الجدد للهيئات والجهات القضائية.

المرشحون

وكان المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار على سكر رشح المستشارين محمد ماضي ومنير مصطفى وحسين عبده خليل لرئاسة هيئة قضايا الدولة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

وأرسل مجلس الدولة مرشحا واحدا للتعيين في منصب رئيس مجلس الدولة وهو المستشار يحيى دكروري بينما ينص القانون المعدل من مجلس النواب على أنه في حالة عدم إرسال المجلس لأسماء 3 مرشحين لرئيس الجمهورية للاختيار بينهم، يحق لرئيس الجمهورية أن يختار من بين أقدم سبعة في مجلس الدولة.

النيابة

كما رشح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار على رزق 3 أسماء من نواب رئيس الهيئة، لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب ترتيب الأقدمية وأرسلت الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لأعمال شئونها، وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية وهم: المستشارة رشيدة فتح الله رئيسًا المكتب الفني للنيابة الإدارية والمستشار عبد المنعم الدجوي والمستشارة محاسن كامل لوقا.

النقض

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق اختار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض لتعيين أحدهم رئيسا لها بدءا من أول يوليو المقبل، وفقا لاختيار رئيس الجمهورية.

وجاءت أسماء القضاة الثلاثة المرشحين لتولي رئاسة المحكمة كالتالي: أنس عمارة ومجدى أبو العلا وإبراهيم الهنيدي.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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