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عاجل| مصادر تكشف عن مفاجأة صادمة للمدخنين وتعلن عن قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر بدءاً من الأحد المقبل

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عاجل| مصادر تكشف عن مفاجأة صادمة للمدخنين وتعلن عن قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر بدءاً من الأحد المقبل عاجل| مصادر تكشف عن مفاجأة صادمة للمدخنين وتعلن عن قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر بدءاً من الأحد المقبل

تزامناً مع الزيادة المفاجئة التي أقرتها المصرية، بشأن المحروقات، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز، صباح اليوم، بدأت الكثير من السلع في التحرك التدريجي نحو الزيادة، خاصةً مع بدأ تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة من أول يوليو المقبل، بنسبة 14% بدلاً من 13%.

هذا وقد أكدت شركة الشرقية للدخان أن مصلحة الضرائب تعتزم زيادة سعر السجائر، وأن أغلب شركات الدخان وافقت على الزيادة الجديدة نظرا لارتفاع أسعار التكلفة، في حين قالت مصادر بعدد من شركات السجائر الأجنبية إن الحكومة سترفع أسعار السجائر بحلول الأحد المقبل، أو الاثنين على الأكثر.

 

كما أكدت الشركات الأجنبية العاملة في السوق، خلال تصريحات خاصة لـ”الوطن”، بأن لديها علم بشأن الزيادات الجديدة، لكنها لا تعلم حتى الآن تفاصيل تلك الزيادات وكيفية تطبيقها على شرائح السجائر، مرجحة بأنها ستتراوح الزيادات الجديدة بين 50 قرشا إلى 3 جنيهات لكل علبة سجائر حسب الشريحة.

 

 

المصدر : مصرفايف

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