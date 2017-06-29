احذر.. تخزين العيش بهذه الطريقة يهددك بالإصابة بسرطان المعدة

شيماء مصطفى

كثير من الأمهات تتبع بعض العادات الغذائية الخاطئة عند شراء الأطعمة من الخارج، ولا تعلمن معظمها خطورة تلك العادات على الحالة الصحية لأسرهن، ولعل أهم تلك العادات هو وضع العيش الساخن في أكياس بلاستيك عقب شرائه مباشرة.

ووفقًا لما جاء في موقع "شير كير"، فإن وضع العيش الساخن فى الأكياس البلاستيك يجعل هناك مجال خصب لنمو البكتريا والفطريات على العيش التي لا تري بالعين المجردة، وهو ما يتسبب في الإصابة بمشكلات فى الهضم.

وكما جاء في الموقع، فأن إتباع تلك العادة يتسبب في الإصابة، بدخول البكتيريا إلى المعدة، ونموها فى المعدة قد يسبب الإصابة بالتهابات المعدة وقد يصل الإمر إلى التعرض للإصابة بسرلاطان المعدة أو القولون.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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