أخبار عاجلة

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

احذر.. تخزين العيش بهذه الطريقة يهددك بالإصابة بسرطان المعدة

Google+ Print
احذر.. تخزين العيش بهذه الطريقة يهددك بالإصابة بسرطان المعدة احذر.. تخزين العيش بهذه الطريقة يهددك بالإصابة بسرطان المعدة

كثير من الأمهات تتبع بعض العادات الغذائية الخاطئة عند شراء الأطعمة من الخارج، ولا تعلمن معظمها خطورة تلك العادات على الحالة الصحية لأسرهن، ولعل أهم تلك العادات هو وضع العيش الساخن في أكياس بلاستيك عقب شرائه مباشرة.
 
ووفقًا لما جاء في موقع "شير كير"، فإن وضع العيش الساخن فى الأكياس البلاستيك يجعل هناك مجال خصب لنمو البكتريا والفطريات على العيش التي لا تري بالعين المجردة، وهو ما يتسبب في الإصابة بمشكلات فى الهضم.
 
وكما جاء في الموقع، فأن إتباع تلك العادة يتسبب في الإصابة، بدخول البكتيريا إلى المعدة، ونموها فى المعدة قد يسبب الإصابة بالتهابات المعدة وقد يصل الإمر إلى التعرض للإصابة بسرلاطان المعدة أو القولون.
 
المصدر : صدى البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع