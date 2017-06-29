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ننشر تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسى بعد تحريك أسعار الوقود

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ننشر تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسى بعد تحريك أسعار الوقود ننشر تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسى بعد تحريك أسعار الوقود

ينشر "اليوم السابع" تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسى ونقل البضائع الجديدة ، فى المحافظات، وفق التقديرات التى وضعها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى تضع فى الاعتبار معايير الاستهلاك، ومعدلات الزيادة التى نتجت بعد  زيادة المنتجات البترولية التى أقراها مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس.
 
كان مجلس الوزراء قد أقر اليوم الخميس، تحريكا فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، ليصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما شهد سعر السولار تحريكا من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وتحريك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة.
 
تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسى وتكلفة نقل البضائ (1)
 
تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسى وتكلفة نقل البضائ (2)
تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسى وتكلفة نقل البضائ (3)
تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسى وتكلفة نقل البضائ (4)
تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسى وتكلفة نقل البضائ (5)
تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسى وتكلفة نقل البضائ (6)
تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسى وتكلفة نقل البضائ (7)
تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسى وتكلفة نقل البضائ (8)
 
 
المصدر : اليوم السابع

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