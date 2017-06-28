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التحقيقات في مقتل سائق بالمطرية: ضابط شرطة طعن المجني عليه دفاعًا عن زوجة صديقه

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مصراوي Masrawy

التحقيقات في مقتل سائق بالمطرية: ضابط شرطة طعن المجني عليه دفاعًا عن زوجة صديقه

02:13 م الأربعاء 28 يونيو 2017

التحقيقات في مقتل سائق بالمطرية: ضابط شرطة طعن المجني عليه دفاعًا عن زوجة صديقه

ضابط شرطة طعن المجني عليه

كتب – محمود السعيد:
قررت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، اليوم الأربعاء، حبس ضابط شرطة وطالب وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل سائق بمنطقة المطرية، إثر مشاجرة نشبت بينهم.

واستمع المستشار محمد الجرف، مدير نيابة الحوادث، لـ12 شاهدًا على واقعة القتل التي بدأت بتعرض ربة منزل، للمعاكسة من طالب ثانوي،17 سنة، بالمنطقة، فأحضرت زوجها "م.س"، عامل، الذي تشاجر معه وآخرين من أصدقائه، بينما كان المجني عليه السائق يشاهد المشاجرة من نافذة منزله، فنزل لحماية سيارته "المركونة" بالشارع.

وأضاف الشهود في التحقيقات برئاسة المستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة، أن المجني عليه السائق حاول فض المشاجرة بين زوج السيدة والطالب، خوفًا على سيارته من الكسر، لكنه لم يفلح، فانتقلت المشاجرة بين السائق وزوج السيدة الذي استعان بضابط شرطة صديقه للوقوف بجانبه.

وفور وصول ضابط الشرطة، طعن الشاب الذي عاكس زوجة صديقه، وقيد السائق من الخلف ثم سدد له 3 طعنات في الرأس والرقبة، ما تسبب في وفاته عند وصوله لمستشفى المطرية التعليمي، وفقًا للتحقيقات.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه "ع.ب"، 56 سنة، بعد تشريحها وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

كلفت النيابة المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

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