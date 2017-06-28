«إسكان البرلمان» تطالب بإعفاء غير القادرين من تكلفة «وصلات المياه»

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طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإعفاء المواطنين غير القادرين من تكلفة تركيب الوصلات المنزلية من مياه وصرف صحي، وذلك فى إطار خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتنفيذها للوصلات المنزلية بالقرى والنجوع على مستوى الجمهورية.

وشدد والي، فى تصريحات له اليوم، على ضرورة التسهيل على المواطنين غير القادرين، وتقسيط تكلفة الوصلات على فواتير المياه على مدار عام أو عامين، تخفيفاً للأعباء علي الأهالى وعدم تحميلهم أي أعباء تعوق حياتهم المعيشية.

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وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن هناك حالات فقر كثيرة بالقرى والنجوع والكفور بمختلف محافظات الجمهورية ليس لديها المقدرة على سداد تكلفة توصيل هذه الوصلات التى نفذت لمنازلهم، مطالبًا الحكومة بتحمل نفقات هذه التكلفة لهذه الطبقة من المواطنين.