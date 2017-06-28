كابس يونايتد يسقط قبل مواجهة الزمالك.. ومطالبات باستقالة المدير الفني

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تعرض فريق كابس يونايتد الزيمبابوي منافس الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهزيمة محلية أمام فريق يادو وذلك قبل مواجهة الزمالك بالجولة الخامسة من دور المجموعات.

وخسر كابس يونايتد بهدفين دون رد، ليقبع الفريق في المركز الـ 15 بالدوري الزيمبابوي برصيد 13 نقطة.

هذا وقد شنت وسائل الإعلام الزيمبابوية هجومًا حادًا على المدير الفني لفريق كابس يونايتد عقب خساراته مباراة اليوم وطالبته بتقديم إستقالة فورية.

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وقالت صحيفة «the standard»، "يجب على شيتمبوى الاعتراف بمسئوليته عن تراجع نتائج الفريق فى دور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا، كيف لفريق ينجح فى الإطاحة بمازيمبى الكونغولى بطل المسابقة 5 مرات إلى خارج منافسات البطولة، وينجح فى الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري، أن يخسر مرتين أمام منافس متوسط مثل أهلى طرابلس".

ويستضيف كابس يونايتد منافسه الزمالك يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.